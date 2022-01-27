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Происшествия27 января 2022 12:18

"Камаз" врезался в легковую иномарку на трассе "Орел-Брянск

Водитель и пассажир легковушки госпитализированы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Два человека госпитализированы

Два человека госпитализированы

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Два человека оказались в больнице после ДТП на дороге "Орел-Брянск". Грузовик "Камаз" врезался в легковой "Хендаи".

Авария произошла 26 января около часа дня. 52-летний водитель вел "Камаз" со стороны Орла в направлении Брянска. На 15 километре он потерял контроль над управлением, болбшегруз выехал на встречную полосу. А в этот момент здесь двигался легковой автомобиль марки "Хендаи". Машины столкнулись лоб в лоб.

- В результате ДТП водитель автомобиля " Хендаи" и его пассажир, девушка 22 лет, получили травмы, госпитализированы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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