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В Орловской области увеличили финансирование нацпроектов до 7,3 миллиарда рублей. Региону предоставили межбюджетные трансферы.

Об увеличении финансирования рассказал заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов на совещании 27 января. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

– На текущей неделе заметно вырос объем финансирования национальных проектов. Теперь он составляет 7,3 млрд рублей, из которых 5,5 млрд рублей – средства федерального бюджета, – рассказал руководитель.

Рост финансирования связан с предоставлением межбюджетных трансферов по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». В 2022 году на проект потратят 588 миллионов рублей.

Органы власти уже приступили к освоению средств. На текущей неделе потрачено 107,5 миллиона рублей.