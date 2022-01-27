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В Орловской области капитально отремонтируют 13 медицинских учреждений в 2022 году. Они находятся в 12 районах области.

Заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов рассказал о планируемых работах на совещании. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

– В рамках нового регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», включенного в нацпроект «Здравоохранение», запланирован капитальный ремонт 13 медицинских организаций в Шаблыкинском, Орловском, Новосильском, Новодеревеньковском, Мценском, Урицком, Верховском, Кромском, Колпнянском, Залегощенском, Дмитровском, Болховском районах и в городе Орле. Сумма финансирования работ составляет порядка 280 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, для медиков планируется закупить 11 автомобилей и 77 единиц медицинского оборудования. На машины потратят более 23 миллионов рублей, а на оборудование – 273 миллиона.

Отмечается, что в городе Ливны продолжится строительство детской поликлиники. Ее начали возводить в 2021 году.