Орловцы могут посетить виртуальную выставку «Писатель-фольклорист П.И. Якушкин». Онлайн-экспозиция открыта к 200-летию этнографа.

– В экспозицию включены редкие документы об обучении Павла Якушкина в Орловской губернской гимназии, сдаче им экзаменов на звание уездного учителя истории и географии после завершения учебы в Московском университете, – сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Также орловцы увидят прошение Якушкина Директору училищ Орловской губернии 1849 года об определении на службу и переписку об аресте Якушкина за агитационно-пропагандистскую деятельность и дальнейшую ссылку в 1865 году в родительское имение. Завершает выставку отношение Департамента полиции орловского губернатора о смерти Павла Ивановича Якушкина в ссылке.