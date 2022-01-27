Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области увеличилось поголовье крупного рогатого скота. В 2021 году произвели 113,5 тысяч тонн молока.

В Орловской области объем производства молока, яиц и скота увеличился за последний год на 18,1%, 63,6%, 6,8% соответственно. Такие данные приводит «Орелстат».

Так, в 2021 году живой вес скота и птицы составил 224,7 тысяч тонн, поголовье коров – 34 тысячи, а производство яиц достигло отметки 14,8 миллиона штук.

Помимо этого, в регионе увеличилось поголовье свиней, коз и овец. В среднем одна корова давала 6 410 килограммов молока.