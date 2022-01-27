Фото: СУПОНЕВА Ольга

Орловец попытался спровоцировать драку на заправке. Его остановили Росгвардейцы.

В Заводском районе Орла посетитель заправки поспорил с персоналом. Заправочная станция находится на Карачевском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

Предположительно пьяный орловец около полуночи зашел в павильон АЗС и вступил в конфликт. Местный житель угрожал физической силой и пытался начать драку. Работники нажали тревожную кнопку. Мужчина покидать заведение не собирался.

На место происшествия прибыл наряд Росгвардии. Они задержали дебошира и передали его в ближайший отдел полиции.