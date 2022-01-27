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Орловская область получит 85,5 миллиона рублей на оплату труда врачей. Средства поступят в текущем году.

Правительство РФ направит 17,3 миллиарда рублей в 2022 году регионам. Эти средства пойдут как на оплату труда врачей, так и среднего медицинского персонала. Деньги распределят между региональными бюджетами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

– Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придёт немало новых сотрудников – востребованных специалистов, – отметил Михаил Мишустин. По его словам, это около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников, – рассказали в пресс-службе.

Решение принято исходя из прогноза роста численности работников медицины. В регион должно поступить свыше 85 миллионов рублей.