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Происшествия27 января 2022 6:01

Пожар в жилом доме под Болховом потушили спасатели

Причину, по которой разбушевался огонь, предстоит установить специалистам
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Жилой дом едва целиком не сгорел под Болховом

Жилой дом едва целиком не сгорел под Болховом

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Жилой дом полыхал в Орловской области накануне утром. Пожарные тушили постройку в селе Фатнево Болховского района 26 января.

На место происшествия спасатели выехали когда не было еще восьми часов. Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что пристройка к жилому дому вся объята огнем, сгорела и рухнула кровля. Огонь грозил перекинуться на остальную часть дома.

- Прибывшие болховские пожарные сформировали звено газодымозащитников и приступили к тушению. В результате пожара пристройка выгорела, выгорел навес. Пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По какой причине случился пожар и какой материальный ущерб он нанес хозяевам дома, предстоит установить специалистам.

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