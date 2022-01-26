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Звезды26 января 2022 14:07

В Орле 26 января открылась выставка, посвященная археологическим находкам

Ее можно посетить до конца февраля в Орловском краеведческом музее
Сергей Силаев
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Выставка продолжит работу до конца февраля

Выставка продолжит работу до конца февраля

Фото: Сергей Силаев

В Орле 26 января открылась выставка, посвященная археологическим находкам. Ее можно посетить до конца февраля в Орловском краеведческом музее.

В 2021 году экспедиция ИА РАН проекта «1XPEDITION» провела археологические раскопки на территории города Орла. Они прошли в пределах участков реконструкции Красного моста и центральной части детинца Орловской крепости.

На выставке представлены различные экспонаты: монеты, пуговицы, кольца, бутылки, наконечники стрел, браслеты, кресты и многое другое. Она будет работать до конца февраля. Ее можно посетить по Пушкинской карте.

КОГДА? ГДЕ? 26 января – 28 февраля ул. Гостиная, 2 (6+)

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