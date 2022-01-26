Прокурор Орловской области пригласил предпринимателей на прием

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Прокурор Орловской области Владислав Малкин проведет личный прием предпринимателей. Представители бизнеса могут задать вопрос или пожать жалобу 1 февраля.
Встреча прокурора с предпринимателями будет посвящена вопросам нарушения прав вторых. Предварительно нужно записаться, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Телефоны: 8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина; 8-903-637-14-95, 8(4862) 43-63-89 – дежурный прокурор.