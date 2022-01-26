У пациентов онкодиспансера в Орле не попросят дополнительную справку

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С пациентов онкологического диспансера в Орле не потребуют дополнительную справку. Об этом сообщил глава депздрава Станислав Шувалов.

Ранее орловцы возмутились требованием предоставлять при посещении справку по форме 057/у. Соответствующее объявление появилось при входе в диспансер, чем вызвало недовольство жителей региона.

- Сегодня, в условиях пандемии, принято оперативное решение о том, что работа онкодиспансера будет вестись в прежнем режиме, с приведением ее в соответствие после стихания ситуации и возвращения амбулаторного звена в обычный режим работы, - сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов.

Однако требование о предоставлении справки отменено только на период пандемии. В дальнейшем, когда ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, пациентам все же придется прихватить с собой документ для посещения онкодиспансера.