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Здоровье26 января 2022 11:34

Орловщина получит почти 33 миллиона на лечение амбулаторных пациентов с коронавирусом

Средства пойдут на закупку всех необходимых лекарств
Нина СОКОЛОВА
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Орловская область получит дополнительное финансирование на закупку лекарств для больных с коронавирусом

Орловская область получит дополнительное финансирование на закупку лекарств для больных с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

Орловской области выделят 32,9 миллиона рублей на лечение амбулаторных пациентов с COVID-19. Полученные средства пойдут на закупку всех необходимых лекарств.

По распоряжению Правительства РФ деньги поступят в регион из резервного фонда дополнительно. На них приобретут препараты, предназначенные для больных ковидом, которые лечатся дома под наблюдением врачей.

- Дополнительное финансирование направлено на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

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