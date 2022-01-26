Орел получит 262 миллиона рублей на переселение людей из аварийного жилья. Средства поступят в 2022 году.

21 января 2022 года подписано соответствующее распоряжение. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

– В соответствии с подписанным распоряжением в 2022 году город Орел получит более 262,8 млн рублей, в 2023 году – свыше 40,1 млн рублей, в 2024 – 39,7 млн рублей.

Помимо этого, в 2024 году город Мценск получит 295,5 тыс. рублей, город Ливны - 92,8 тыс. рублей, Малоархангельский район - 40,4 тыс. рублей, – рассказали в пресс-службе правительства.

В 2022 году Орловская область выделяет объем средств на сокращение непригодного жилья, превышающий в шесть раз среднегодовые субсидии на эти цели.

Департамент финансов внесет изменения в областной бюджет.