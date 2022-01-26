Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области полицейские изъяли более полукилограмма наркотиков. Местный житель хранил на чердаке запрещенное растение.

В Троснянском районе правоохранители обыскали постройку 22-летнего местного жителя и нашли запрещенное вещество. Также веранде находился сверток с высушенным растением и курительная трубка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

– При себе гражданин также хранил пакетик с веществом, предположительно, наркотическим. Обнаруженное изъяли и направили на исследование в ЭКЦ регионального УМВД, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Экспертиза показала, что изъятое растение – наркотик, массой 523 граммов. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.