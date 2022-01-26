Мошенница украла из дома у 89-летней орловчанки больше 200 тысяч рублей

Мошенница украла у пенсионерки сбережения Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле у 89-летней пенсионерки мошенница украла больше 200 тысяч рублей. Аферистка пришла к пожилой женщине домой под видом сотрудницы пенсионного фонда.

Сперва преступница позвонила своей жертве. По телефону она рассказала ей,что якобы от пенсионного фонда пенсионерке положены дополнительные выплаты и компенсация за лекарства. Доверчивая бабушка поверила незнакомке, через некоторое время та пришла к пенсионерке домой. Здесь она стала рассказывать уже о том, что в стране планируется замена старых денежных купюр на новые, попросила переписать имеющиеся у орловчанки сбережения.

Пожилая женщина принесла деньги мошеннице - 225 тысяч рублей. Та сказала, что отойдет за печатью, но ее и след простыл. Позже пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и пошла в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские в очередной раз просят орловцев поговорить с пожилыми родственниками и знакомыми: их стоит попросить не доверят никому, кто звонит по телефону или приходит в дом. Кем бы незнакомцы не представлялись.