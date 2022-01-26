Выпускники должны подать заявки до 1 февраля Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловские выпускники школ прошлых лет могут сдать ЕГЭ в 2022 году. Заявления для участия принимаются до 1 февраля.

Необходимый пакет документов будущим участникам экзамена необходимо подать в Региональный центр оценки качества образования по адресу: ул. Полесская, 24 с 9:00 до 15:00 часов. Список документов, которые нужно подать желающим сдать экзамен есть здесь.

- После 1 февраля заявления принимаются только по решению ГЭК Орловской области при наличии у заявителя уважительных причин. Например, болезней или иных обстоятельств, подтвержденных документально,- пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.