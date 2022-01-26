Водителя из Брянска осудят за попытку дать взятку орловскому полицейскому

Водитель хотел откупиться от административной ответственности, а в итоге попал под уголовную

Водитель из Брянска предстанет перед судом за попытку дать взятку орловскому полицейскому. Мужчина за 50 тысяч рублей хотел откупиться от административной ответственности, а в итоге попал под уголовную.

Как сообщает следком Орловской области, 38-летний мужчина осенью прошлого года предложил инспектору ГИБДД из Дмитровского отдела полиции деньги, чтобы тот не составлял протокол. Полицейский от взятки отказался. На водителя завели уголовное дело, расследование которого в настоящий момент завершено. Его рассмотрит суд.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.