Коллективный иммунитет в регионе от коронавируса – 84,4% Фото: Архив "КП"

В Орловскую область поступило 6 000 доз вакцины «Спутник Лайт». Однокомпонентный препарат распределят по прививочным пунктам в ближайшее время.

Очередная партия препарата поступила в Орловскую область. Об этом в своем Instagram рассказал губернатор Андрей Клычков.

В ближайшее время в регионе можно будет сделать прививку от коронавируса не только совершеннолетним. В Орловскую область ожидается поставка вакцины для подростков «Спутник М».