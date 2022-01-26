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Здоровье26 января 2022 8:01

В Орловскую область поступило 6 000 доз вакцины «Спутник Лайт»

Однокомпонентный препарат распределят по прививочным пунктам в ближайшее время
Сергей Силаев
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Коллективный иммунитет в регионе от коронавируса – 84,4%

Коллективный иммунитет в регионе от коронавируса – 84,4%

Фото: Архив "КП"

В Орловскую область поступило 6 000 доз вакцины «Спутник Лайт». Однокомпонентный препарат распределят по прививочным пунктам в ближайшее время.

Очередная партия препарата поступила в Орловскую область. Об этом в своем Instagram рассказал губернатор Андрей Клычков.

В ближайшее время в регионе можно будет сделать прививку от коронавируса не только совершеннолетним. В Орловскую область ожидается поставка вакцины для подростков «Спутник М».

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