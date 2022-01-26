Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорел жилой дом. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Накануне, 25 января, примерно в 23.00, на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в деревне Котовка Свердловского района. Вспыхнул дом, и появилась угроза распространения огня на рядом стоящие постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

– В результате пожара в доме огнем повреждены деревянные перекрытия на 20 квадратных метров, выгорело мансардное помещение. На месте работали сотрудники 32-й ПСЧ Свердловского района и 17-й ПСЧ Глазуновского района, – сообщила пресс-служба ведомства.

Пострадавших нет. Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки.