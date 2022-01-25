Суд вынес приговор орловцу, укравшему у знакомого деньги на алкоголь

Укравший у знакомого деньги орловец теперь заплатит штраф Фото: Архив "КП"

Суд вынес приговор орловцу, совершившему кражу денег с банковской карты знакомого. Теперь мужчина заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Дело о краже рассмотрел Железнодорожный районный суд. В ходе следствия было установлено, что мужчина похитил банковскую карту приятеля, когда они вместе употребляли спиртное. Чужими деньгами он распорядился по своему усмотрению: купил себе алкоголь более чем на 1000 рублей.

В заседании орловец признал себя виновным. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также взысканы процессуальные издержки по уголовному делу.

-В настоящее время приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению,- пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда города Орла.