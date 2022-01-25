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Происшествия25 января 2022 13:30

Пьяный лихач из Орла больше года проведет в колонии

Водителя осудили за повторное нетрезвое вождение
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Орловец, любивший ездить за рулем в пьяном виде, отправится в колонию

Орловец, любивший ездить за рулем в пьяном виде, отправится в колонию

Фото: Архив "КП"

Орловский областной суд ужесточил приговор водителю, неоднократно садившемуся в пьяном виде за руль. Вместо исправительных работ лихач, любивший крутить баранку подшофе, отправится в колонию.

Мужчина уже был судим за нетрезвое вождение, за что побывал на исправительных работах. Однако первое уголовное дело не стало для него поводом для исправления. В 2021 году орловец снова попался полицейским будучи пьяным за рулем. Суд первой инстанции решил назначить наказание, не связанное с лишением свободы, но государственный обвинитель приговор обжаловал. Облсуд пришел к более жесткому выводу.

- Орловец неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости, административные штрафы не оплачены, меры к их оплате не приняты, после приговора за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь неоднократно садился за руль, употребив спиртное, - гласят выводы Орловского областного суд.

В итоге Фемида сочла справедливым наказание для мужчины в виде 1 года и 2 месяцев колонии.

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