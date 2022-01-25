Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области за последние сутки спасатели 10 раз выезжали на помощь населению. Пожаров зафиксировано не было.

Во Мценске спасатели получили сигнал из 1-го Микрорайона и проникли в квартиру через окно, в присутствии полицейских. Дверь была закрыта изнутри, внутри находилась 87-летняя пенсионерка. Ее передали бригаде скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Так же сотрудники ведомства действовали и в деревне Усть-Рыбица Орловского района. В одной из квартир находилась пожилая женщина. Спасатели открыли дверь для дальнейшего оказания медицинской помощи местной жительнице.

– В 12.48 сотрудники 32-й пожарно-спасательной части выезжали на дежурство улицу Ленина поселок Змиевка, где в здании был обнаружен подозрительный пакет. Сотрудники полиции обследовали пакет, ВОП не обнаружено, – сообщили в пресс-службе ведомства.