Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области водители автобуса украли деньги с карты пассажира. Они потратили 1 200 рублей.

В Болховском районе Орловской области мужчина потерял банковскую карту. С нее списали 1 200 рублей, и он обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Оперативники выяснили, что местный житель до пропажи ехал на автобусе, а с помощью карты была оплачена покупка в одном из магазинов Орла. Стражи порядка установили личности воров. Ими оказались местные жители 45 и 50 лет, по совместительству водители автобуса, на котором ехал потерпевший.

– Злоумышленники обнаружили утерянное пассажиром платежное средство в салоне транспорта и решили с его помощью оплатить покупку. В последующем они выбросили карту, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Водителям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.