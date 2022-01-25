Фото: сайт "стопкоронавирус.рф"

В Орловской области за последние сутки выявлено 388 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 68 человек, 1 умер. Такие данные обнародовал федеральный оперативный штаб.

В регионе зафиксировано 388 случаев заболевания коронавирусной инфекций. Это очередной рекорд с начала пандемии. Общее число заболевших – 74 956 человек.

68 орловцев победили болезнь за последние 24 часа. Общее количество выздоровевших – 68 098.

Госпитализировано 145 человек за сутки. Умер 1 пациент. Всего коронавирус унес жизни 1 603 орловцев.