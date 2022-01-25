Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле определили победителей Чемпионата и Первенства города по лыжным гонкам. В соревновании поучаствовали 170 спортсменов.

Спортивное состязание прошло в парке Победы на прошлых выходных.

Побороться за призовые места вызвались 170 орловцев. На лыжне соревновались спортсмены в семи возрастных группах. Самым юным участникам гонки исполнилось 10 лет.

-По итогам соревнования Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла наградили орловцев, одержавших победу, кубками, медалями и грамотами,- сообщили в пресс-службе администрации Орла.