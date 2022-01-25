В орловских больницах развернуто больше полутора тысяч ковидных коек Фото: Архив "КП"

В Орловской области свободно 397 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом во время онлайн-брифинга 25 января сообщила Татьяна Крымова, зампред регионального Правительства.

Всего в больницах области развернуто более полутора тысяч ковидных коек, а именно 1571. По словам Крымовой, темпы госпитализации не высоки. А в случае необходимости может быть оборудовано еще около двух тысяч мест для орловцев, заболевших коронавирусной инфекцией.

- В настоящее время в регионе продолжается работа по подготовке медицинских учреждений к организации дополнительного коечного фонда. В случае ухудшения эпидобстановки и повышения темпов госпитализации в Орловской области могут быть развернуты 2 643 койки, - сообщила Татьяна Крымова.