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Общество25 января 2022 9:54

В Орловской области свободно 397 коек для пациентов с коронавирусом

Всего их развернуто более полутора тысяч
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В орловских больницах развернуто больше полутора тысяч ковидных коек

В орловских больницах развернуто больше полутора тысяч ковидных коек

Фото: Архив "КП"

В Орловской области свободно 397 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом во время онлайн-брифинга 25 января сообщила Татьяна Крымова, зампред регионального Правительства.

Всего в больницах области развернуто более полутора тысяч ковидных коек, а именно 1571. По словам Крымовой, темпы госпитализации не высоки. А в случае необходимости может быть оборудовано еще около двух тысяч мест для орловцев, заболевших коронавирусной инфекцией.

- В настоящее время в регионе продолжается работа по подготовке медицинских учреждений к организации дополнительного коечного фонда. В случае ухудшения эпидобстановки и повышения темпов госпитализации в Орловской области могут быть развернуты 2 643 койки, - сообщила Татьяна Крымова.

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