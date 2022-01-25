Сотрудники ГИБДД не оставили в беде замерзающую семью

Полицейские помогли орловской семье починить сломавшийся в пути автомобиль. Машина с двумя детьми заглохла посреди улицы в мороз.

Машину с работающей аварийной сигнализацией на одной из улиц города заметили инспекторы ГИБДД Сергей Аношин и Александр Волченков. Во время беседы с водителем они выяснили, что легковушка сломалась. Полицейские помогли орловцу убрать неисправный автомобиль с проезжей части.

Также инспекторы позаботились и об остальных членах семьи, находившихся в заглохшей иномарке: замерзающих женщину с двумя детьми один из инспекторов отвез домой, а в это время другой полицейский помогал орловцу с починкой автомобиля.

- Технические неисправности были устранены, после чего гражданин благополучно смог продолжить движение,- рассказали в пресс-службе регионального УМВД.