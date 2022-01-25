Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 9:09

Полицейские помогли орловской семье починить сломавшийся в пути автомобиль

Машина с двумя детьми заглохла посреди улицы в мороз
Нина СОКОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники ГИБДД не оставили в беде замерзающую семью

Сотрудники ГИБДД не оставили в беде замерзающую семью

Полицейские помогли орловской семье починить сломавшийся в пути автомобиль. Машина с двумя детьми заглохла посреди улицы в мороз.

Машину с работающей аварийной сигнализацией на одной из улиц города заметили инспекторы ГИБДД Сергей Аношин и Александр Волченков. Во время беседы с водителем они выяснили, что легковушка сломалась. Полицейские помогли орловцу убрать неисправный автомобиль с проезжей части.

Также инспекторы позаботились и об остальных членах семьи, находившихся в заглохшей иномарке: замерзающих женщину с двумя детьми один из инспекторов отвез домой, а в это время другой полицейский помогал орловцу с починкой автомобиля.

- Технические неисправности были устранены, после чего гражданин благополучно смог продолжить движение,- рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

0