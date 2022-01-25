В Орле начали поиск подрядчика, который завершит ремонт Красного моста. Работы должны закончить в конце ноября 2023 года.

Из-за исторической ценности моста, к подрядчику предъявлен ряд требований: опыт в выполнении работ по сохранению культурного наследия, в которых затрагиваются характеристики безопасности и надежности и лицензия на подобную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

В план работ входит завершение монтажа пешеходной переправы, установка технологического моста и проведение коммуникаций.

Заявки принимаются до 1 февраля 2022 года, а итоги электронного аукциона подведут 3 февраля. Максимальная стоимость работ составляет 1,625 миллиарда рублей.

История ремонта Красного моста в Орле:

1 февраля 2021 года мост закрыли на реконструкцию и начались работы, но уже в апреле ремонт приостановили из-за несоответствия проекта с реальной картиной. Позже стало известно, что подрядчик использовал поддельные документы, чтобы начать ремонт.

В июне прокурор Орловской области Владислав Малкин проверил ход работ, а позже возбудили уголовное дело о хищении денег. Директор подрядной фирмы был задержан. А буквально накануне стало известно, что следствие подозревает причастности к хищению на ремонте Красного моста Сергея Лежнева, советника орловского губернатора по СМИ, и аффилированных ему лиц.

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