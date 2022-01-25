Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области троих мужчин задержали после краж товаров. Сотрудники Росгвардии доставили их в полицию.

Правоохранители выезжали на вызовы в Заводской и Северный район Орла, а также в городе Ливны. Воры действовали во всех случаях одинаково: сложили товары в сумки, рюкзаки и карманы и попытались выйти, не заплатив. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

В Орле задержали 31 и 40-летнего орловца, а в Ливнах – 37-летнего местного жителя. Их передали в ближайший отдел полиции. Неоплаченные товары возвращены в торговые точки.