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Происшествия25 января 2022 8:03

В Орловской области женщина отдала мошенникам 180 тысяч рублей

Ей позвонили лже-работники банка
Сергей Силаев
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Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

В Орловской области женщина отдала мошенникам 180 тысяч рублей. Ей позвонили лже-работники банка.

Жительницу поселка городского типа Кромы обманули мошенники. Они представились работниками банка и спросили, оформляла ли она заявку на кредит. Местная жительница не совершала никаких банковских операций. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В ответ на это, поступило предложение об оформлении такой заявки, якобы для аннулирования действия вымышленных злоумышленников. Во время общения женщина оформила кредит, сняла денежные средства и перевела их на чужой счет, который считала безопасным.

В онлайн-приложении за местной жительницей после перевода числился кредит, и она поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

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