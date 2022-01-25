Фото: Сергей Силаев

В Орловской области женщина отдала мошенникам 180 тысяч рублей. Ей позвонили лже-работники банка.

Жительницу поселка городского типа Кромы обманули мошенники. Они представились работниками банка и спросили, оформляла ли она заявку на кредит. Местная жительница не совершала никаких банковских операций. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В ответ на это, поступило предложение об оформлении такой заявки, якобы для аннулирования действия вымышленных злоумышленников. Во время общения женщина оформила кредит, сняла денежные средства и перевела их на чужой счет, который считала безопасным.

В онлайн-приложении за местной жительницей после перевода числился кредит, и она поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».