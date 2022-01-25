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Общество25 января 2022 7:31

В 11 районах Орловской области школьников отправили на дистанционку

Какие школы в Орловской области перешли на удаленный режим обучения
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Щкольников отправили на удаленку в 11 районах области

Щкольников отправили на удаленку в 11 районах области

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области школы 11 муниципальных образований перешли на дистанционное обучение. Решение о переводе детей и педагогов на удаленку власти приняли из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее к удаленному обучению вернулись только образовательные организации города Орла, теперь список пополнили и районы. Так, с 24 по 29 января на дистанционку переведены школы города Орла, Кромского и Дмитровского района, все учреждения дополнительного образования, а также подведомственные департаменту образования организации.

С 25 по 31 января на дистанционном обучении дети из школ Орловского района, города Мценска, школ Малоархангельского района, в Нарышкино на дистанте школы №1 и №2, в городе Болхове гимназия и школа №3, также на удаленке Змиевская СОШ и Змиевский лицей, Глазуновская СОШ и Хотынецкая СОШ, как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Техникумы и другие организации среднего образования, а также вузы, работают в обычном режиме. Также продолжают работу детские сады.

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