В 11 районах Орловской области школьников отправили на дистанционку

Щкольников отправили на удаленку в 11 районах области Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области школы 11 муниципальных образований перешли на дистанционное обучение. Решение о переводе детей и педагогов на удаленку власти приняли из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее к удаленному обучению вернулись только образовательные организации города Орла, теперь список пополнили и районы. Так, с 24 по 29 января на дистанционку переведены школы города Орла, Кромского и Дмитровского района, все учреждения дополнительного образования, а также подведомственные департаменту образования организации.

С 25 по 31 января на дистанционном обучении дети из школ Орловского района, города Мценска, школ Малоархангельского района, в Нарышкино на дистанте школы №1 и №2, в городе Болхове гимназия и школа №3, также на удаленке Змиевская СОШ и Змиевский лицей, Глазуновская СОШ и Хотынецкая СОШ, как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Техникумы и другие организации среднего образования, а также вузы, работают в обычном режиме. Также продолжают работу детские сады.