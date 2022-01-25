В Мценске продолжатся ремонт пострадавших в пожаре пятиэтажек

Фото: Администрация Мценска

В городе Мценске Орловской области продолжается ремонт пятиэтажек, пострадавших от пожара в 2021 году. Рабочие трудятся на крыше, по планам, кровлю восстановят к концу февраля 2022.

Кровля сразу двух пятиэтажек горела в начала октября прошлого года, пламя охватило площадь в 650 квадратных метров. Людей эвакуировали. В настоящее время восстановительные работы продолжаются.

- Выполнены стропильные системы. Ведется работа по укладке пароизоляционной пленки и устройству обрешетки. С 26 января подрядная организация планирует приступить к устройству металлического кровельного покрытия. Также ведутся работы по отделке лестничных клеток и помещений общего пользования 5 этажа, - рассказали в Администрации города Мценска.

Срок сдачи работ - 20 февраля.