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Звезды25 января 2022 7:08

В Орле открылась выставка, посвященная Афганистану

Она насчитывает десятки фотоснимков
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба администрации города Орла

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле открылась выставка, посвященная Афганистану. Она насчитывает десятки фотоснимков.

Работы отражают напряжение и ужас военного противостояния. Самый крупный вооруженный конфликт СССР после Великой Отечественной Войны показан на десятках снимков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выставку «Афганская война. 1979-1989» можно посетить включительно до среды. Она проходит в фойе администрации города.

Противостояние длилось более 9 лет – с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989. По официальным данным, погибло 14 427 человек.

Проект организован режиссером и фотохудожником Александрой Благининой при поддержке Российского Союза ветеранов Афганистана «Наследие».

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