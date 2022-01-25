Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле открылась выставка, посвященная Афганистану. Она насчитывает десятки фотоснимков.

Работы отражают напряжение и ужас военного противостояния. Самый крупный вооруженный конфликт СССР после Великой Отечественной Войны показан на десятках снимков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выставку «Афганская война. 1979-1989» можно посетить включительно до среды. Она проходит в фойе администрации города.

Противостояние длилось более 9 лет – с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989. По официальным данным, погибло 14 427 человек.

Проект организован режиссером и фотохудожником Александрой Благининой при поддержке Российского Союза ветеранов Афганистана «Наследие».