На дороге под Орлом "КамАз" протаранил попутный "Фиат"

В ДТП один человек получил ранения Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В ДТП на трассе "Орел-Тамбов" пострадала женщина. Грузовик "КамАз" протаранил попутный Фиат".

41-летний водитель большегруза 24 января ехал со стороны районного центра Ливны в направлении Орла. На 44 километре он врезался в двигавшийся впереди автомобиль "Фиат". Судя по фото с места происшествия, удар был неслабый, у иномарки смяло заднюю часть кузова.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Фиат" получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за вчерашний день на дорогах Орловской области зафиксировано 20 ДТП. В других авариях никто не пострадал.