В 2021 году Сбербанк в Черноземье выдал больше потребительских кредитов, чем в 2020

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По итогам 2021 года Центрально-Черноземный банк нарастил объемы выдач потребительских, ипотечных кредитов. Значительный рост был достигнут в сегменте эквайринга.

В потребительском кредитовании объём выдач вырос на 38% и составил 147 млрд рублей. В течение года были запущены такие выгодные кредитные продукты, как кредитование по сниженной ставке от 5% в Зелёный день (5,9% — в рамках новогодней акции), «Деньги до зарплаты» и образовательный кредит под 3% годовых.

В прошлом году Сбер выдал населению ипотечные кредиты на общую сумму 99,3 млрд рублей, что на 28,6% превысило результаты 2020 года. Спросом у клиентов пользовались льготные программы кредитования, в том числе почти 20 млрд рублей выдано кредитов по программе «Господдержка 2020», 1,3 млрд рублей по «Господдержка 2 и более ребенка» и 3,3 млрд рублей по «Сельской ипотеке». В рамках POS-кредитования Сбер выдал населению продукты на 1,23 млрд рублей.

На рынке дебетовых и кредитных карт за 11 месяцев прошлого года Сбер открыл населению Черноземья более 2,3 млн карт. Популярностью пользовались такие продукты, как дебетовая и кредитная СберКарты, которые уже стали лауреатами различных премий и рейтингов, а также заняли лидирующие места в исследованиях мнений клиентов. В частности, молодёжный тариф дебетовой СберКарты и кредитная СберКарта были признаны самыми выгодными в России по версии Frank Research Group.

Портфель вкладов населения в ЦЧБ к концу года достиг 703 млрд рублей (+2,7% с начала года).

Общий оборот транзакций через эквайринг Сбера за год вырос более чем на 22%. Кроме того, в прошлом году Сбер расширил привилегии для зарплатных клиентов и запустил расчётный листок в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Основными драйверами кредитования в 2021 году стали ипотека и потребительское кредитование. При этом одним из важных направлений розничного бизнеса Сбера остается работа по антикризисным госпрограммам и собственным решениям поддержки клиентов. Сегодня в Черноземье розничными продуктами банка пользуются более 5,4 млн человек. Мы благодарны нашим клиентам за оказываемое доверие и намерены и дальше развивать наши сервисы, чтобы они были еще более эффективными и выгодными».