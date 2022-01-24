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Происшествия24 января 2022 15:19

В Орле гость не застал хозяев дома и обчистил их квартиру

Незваный визитер украли из чужого жилища стиральную машину и микроволновку
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Житель Орла пришел в гости к знакомым и, увидев что никого нет дома, обчистил их квартиру. Из чужого жилища он вынес стиральную машину и микроволновку.

С заявлением о краже в полицию обратились хозяева обворованной квартиры. Они рассказали, что кражу некто совершил вечером, а чтобы попасть внутрь жилья, взломал замок. Полицейские завели уголовное дело и стали искать возможного похитителя. Вскоре им удалось его вычислить.

Как оказалось, пробрался в квартиру и похитил технику 34-летний орловец. Он немного знал хозяев жилья и воспользовался их отсутствием. На момент задержания машинку он успел сдать на металл.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, возбуждено дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Дожидаться суда подозреваемый будет под подпиской о невыезде.

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