За попытку дать взятку сотруднику ГИБДД орловец заплатит 100 тысяч рублей

Фото: СУ СК по Орловской области

Жителя Орловской области осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Мужчина заплатит 100 тысяч рублей штрафа.

Дело рассматривал Кромской районный суд, который и признал орловца виновным в покушении на дачу взятки. Сам инцидент произошел осенью 2021 года. Тогда 47-летнего мужчину остановил начальник Троснянского отдела Госавтоинспекции: заподозрил, что водитель не трезв. Полицейский предложил пройти мужчине медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но тот отказался. Поняв, что ему может грозить ответственность за вождение подшофе, водитель решил предложить полицейскому взятку в сумме 15 тысяч рублей. Но сотрудник отказался.

Уголовное дело расследовал следственный комитет.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.