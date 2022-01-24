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Общество24 января 2022 12:40

За попытку дать взятку сотруднику ГИБДД орловец заплатит 100 тысяч рублей

Суд назначил наказание в виде штрафа
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: СУ СК по Орловской области

Фото: СУ СК по Орловской области

Жителя Орловской области осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Мужчина заплатит 100 тысяч рублей штрафа.

Дело рассматривал Кромской районный суд, который и признал орловца виновным в покушении на дачу взятки. Сам инцидент произошел осенью 2021 года. Тогда 47-летнего мужчину остановил начальник Троснянского отдела Госавтоинспекции: заподозрил, что водитель не трезв. Полицейский предложил пройти мужчине медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но тот отказался. Поняв, что ему может грозить ответственность за вождение подшофе, водитель решил предложить полицейскому взятку в сумме 15 тысяч рублей. Но сотрудник отказался.

Уголовное дело расследовал следственный комитет.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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