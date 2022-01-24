В Орле женщина пострадала при столкновении "Ауди" и "Шевроле"

В ДТП пострадала пассажирка одного из автомобилей Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В столкновении двух иномарок в Орле пострадала женщина. "Ауди" и "Шевроле" не разъехались на Кромской улице.

ДТП случилось днем 22 января. Было около трех часов, когда 58-летний водитель за рулем внедорожника "Ауди Q5" двигался по Кромской со стороны Комсомольской в направлении Планерной улицы.

- В районе дома №7 водитель допустил столкновение с транспортным средством "Шевроле Ланос", которое двигалось со встречного направления прямо, - описали картину аварии в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге травмы в аварии получила пассажир "Шевроле". 43-летней женщине понадобилась медицинская помощь.