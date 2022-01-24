Фото: сайт «стопкоронавирус.рф»
В Орловской области за последние сутки умерло 4 пациента с коронавирусом. Заразилось 368, выздоровело 62 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
В регионе зафиксирован рекорд по заражениям коронавирусом за всю пандемию. Количество случаев за последние 24 часа – 368. Общее число заболевших – 74 568.
Выздоровело 62 пациента. Общее число орловцев, победивших болезнь, – 68 030.
Умерло за сутки 4 человека. Количество жертв коронавируса в регионе – 1 602.