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В Орловской области выплатили более полумиллиарда рублей обманутым дольщикам. Компенсации получили 379 орловцев.

О ситуации с выплатой положенных средств обманутым дольщикам рассказал руководитель регионального Департамента надзорной деятельности Виктор Сенюшкин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

– По состоянию на 17 января 2021 года публично-правовой компанией «Фонд защиты граждан – участников долевого строительства» на территории Орловской области выплачены компенсации 379 гражданам на общую сумму 535 млн 457 тысяч рублей, – рассказал Виктор Сенюшкин.

Помимо этого, руководитель рассказал, что начал сбор документов на получение компенсаций от участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Космонавтов. Их можно предоставить с 17 по 26 января 2022 года.

Компенсации можно получить по 6 многоквартирным домам. Полный список строений размещен на сайте областного правительства.