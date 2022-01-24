Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области на 100% выполнен осенний план по набору призывников. В войска отправились 511 человек.

О результатах кампании по призыву рассказал военный комиссар Орловской области Дмитрий Примак на совещании 24 января. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

– Из 511 человек отправлено в части Министерства обороны РФ 478 человек, в другие виды, рода войск и воинские формирования – 33 человека. Количество призывников с высшим образованием – 100 человек, специалистов, подготовленных в ДОСААФ по военно-учетным специальностям – 63 человек, – сообщила пресс-служба.

Норма призыва была скорректирована, однако план выполнен на 100%. На заседания комиссии вызвали 3 453 человека. Из них не явилось только 6.

Норма призыва на весенний призыв 2022 года остается на уровне весны 2021 года. Это цифра чуть больше 1 000 человек.