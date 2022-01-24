У советника орловского губернатора Сергея Лежнева прошли обыски

Фото: vk.com/lezhnevs31 Фото: соцсети

У советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева прошли обыски. Как сообщили в прокуратуре региона, правоохранители усматривают возможную причастность Лежнева к хищению средств при реконструкции мостов в городе Орле и Ливенском районе.

- Усматривается возможная причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию мостов советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и аффилированных ему лиц. Сегодня, 24 января 2022 года, в Орле и Белгороде проведены обыска по более чем 10 адресам, в том числе по месту работы и жительства Лежнева и его окружения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о похищении денег при реконструкции Красного моста в городе Орле. Ход следствия обсудили на совещании в надзорном ведомстве, которое провел прокурор области Владислав Малкин. Присутствовали на нем и начальник областного УФСБ Вячеслав Князьков, а также главный полицейский региона Юрий Савенков.

Напомним, что подряды на окончание ремонта моста Дружбы, реконструкцию Красного моста, а также ремонт переправы в Ливенском районе взяла одна и та же белгородская фирма ООО "Ремспецмост". Сейчас ее директор задержан, а владелец объявлен в международный розыск. Похищенный аванс, в сумме почти 180 миллионов рублей, городу Орлу вернули.