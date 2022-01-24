Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорело помещение с сеном. Пожар произошел в деревне Дубовая Роща Орловского района. В субботу, 22 января, на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании постройки в одной из деревень региона. Прибыв на место, пожарные увидели дым из-под кровли постройки. Была угроза переброса огня на дом. В результате выгорело 5 квадратных метров кровли, а также сено, находящееся внутри. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области. Сотрудники 2-й пожарно-спасательной части Орла потушили возгорание. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – короткое замыкание. В воскресенье, 23 января, сотрудники МЧС выезжали на случаи короткого замыкания без горения. Сообщения поступали из Кромского и Новосильского района. В Ливнах подгорела пища в квартире на улице Октябрьской.