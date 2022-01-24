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Общество24 января 2022 9:15

В Орловской области ищут пропавшего Ивана Замуруева

Он исчез 19 января
Сергей Силаев
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Группа во Вконтакте «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области»

Группа во Вконтакте «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области»

В Орловской области ищут пропавшего Ивана Замуруева. Он исчез 19 января.

19 января местонахождение Замуруева Ивана стало неизвестно. Молодому человеку 18 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. Нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Парень был одет в серо-черную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, вязаную коричневую шапку и черные кроссовки. С собой у него был черный рюкзак.

Любую информацию можно сообщать по номеру горячей линий: 8 (800) 800-54-52 или 112.

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