Фото: пресс-служба Следственного комитета по Орловской области

В Орловской области осудили мужчину за насилие, кражу и убийство. Он получил 14 лет и 6 месяцев колонии.

Ранее судимый 50-летний мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений: кража, убийство и насильственные действия. Следственные органы по Орловской области собрали достаточно доказательств, а суд вынес обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Орловской области.

– Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года осужденный, находясь в одной из деревень Должанского района совершил в отношении местной жительницы иные действия сексуального характера, с применением насилия. В январе 2021 года в ночное время мужчина прошел в помещение общежития, расположенного в селе Никольское, Должанского района, где незаконно проник в одну из комнат и тайно похитил, принадлежащее другим лицам имущество – ноутбук, мобильный телефон, аудиосистему, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В январе 2021 года во время конфликта со своим знакомым, ударил его туристическим ножом. От полученных травм потерпевший быстро скончался.

Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет и 6 месяцев в исправительной колонии особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.