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Здоровье24 января 2022 8:32

Заболеваемость коронавирусом в Орловской области выросла на 72,6%

Показатели выше чем в среднем по России
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Заболеваемость коронавирусом в Орловской области пошла в рост

Заболеваемость коронавирусом в Орловской области пошла в рост

Фото: Архив "КП"

В Орловской области за прошлую неделю на 72,6% выросла заболеваемость коронавирусом. Показатели выше, чем в среднем по России.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, уровень госпитализации при этом не вырос. У большинства орловцев с ковидом диагностированы также и ОРВИ, пневмоний до 6,4%. Самый высокий показатель заболеваемости среди молодых орловцев в возрасте 18-35 лет, подростков, а также жителей региона старше 65 лет.

- Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. При этом отмечается значительный рост среди детского населения - в 2,7 раза, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

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