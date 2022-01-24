Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле с 24 по 30 января от коронавируса можно привиться во всех районах города. Публикуем график работы прививочных пунктов.

Каждый день орловцы могут прийти в пункт вакцинации в Многофункциональном центре на улице Ленина, дом 1. С понедельника по субботу с 9.00 до 20.00, в воскресенье – с 9.00 до 16.00.

В любой день недели с 12.00 до 19.00 функционирует пункт в ТМК «Гринн» на Кромском шоссе, дом 4.

Прививку можно сделать и в Фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета на площади Каменского, дом 1, вход со стороны ул. Пионерской. С понедельника по субботу с 9.00 до 20.00, в воскресенье – с 9.00 до 16.00.

Медики примут в понедельник, среду и пятницу с 12.00 до 19.00 на улице Московской, 67.

В здании автовокзала на улице Автовокзальной, 1, также имеется вакцина. Компонент можно получить в вторник и четверг с 12.00 до 19.00, а в субботу – с 9.00 до 16.00.

В здании территориального управления по Северному району на Московском шоссе, 137 пункт работает по будням с 12:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 16:00.

На базе ж/д больницы имеется вакцина. Улиц 3-я Курская, дом 56, второй этаж, кабинет 29. Вакцинация доступна в будние дни с 10:00 до 14:00.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Орла.