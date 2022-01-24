Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орле на нескольких улицах временно отключат горячую воду. Водоснабжение прекратится 24 января с 9.00 до 14.00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с проверкой бойлеров 24 января с 9.00 до 14.00 отключат горячую воду. Это коснется улицы Металлургов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 (детский сад №74), 16, 18, 19, 20, 21, 23, 27.

На Московском шоссе без горячей воды временно останутся дома 111, 157, 161, 163, 165, 167.

На улице Раздольной отключат дома 43, 45, 49, 55, а на улице Блынского строения под номером 2, 2а, 4.