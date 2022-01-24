В Орле переходивший дорогу на красный свет пешеход оказался под колесами

Пешеход-нарушитель оказался под колесами Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле пешеход, переходивший дорогу на красный сигнал светофора, оказался под колесами. Мужчину сбил легковой автомобиль "Хендаи".

ДТП случилось в Железнодорожном районе города в минувшие выходные. Вечером 22 января орловец пересекал проезжую часть улицы 4-й Курской. Правда, как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пошел он на запрещающий свет. В этот момент по 4-й Курской со стороны Русанова в направлении Новосильской ехала иномарка "Хендаи". Она сбила пешехода-нарушителя.

- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.