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Происшествия24 января 2022 7:39

В Орле переходивший дорогу на красный свет пешеход оказался под колесами

Мужчину сбила легковушка "Хендаи"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Пешеход-нарушитель оказался под колесами

Пешеход-нарушитель оказался под колесами

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле пешеход, переходивший дорогу на красный сигнал светофора, оказался под колесами. Мужчину сбил легковой автомобиль "Хендаи".

ДТП случилось в Железнодорожном районе города в минувшие выходные. Вечером 22 января орловец пересекал проезжую часть улицы 4-й Курской. Правда, как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пошел он на запрещающий свет. В этот момент по 4-й Курской со стороны Русанова в направлении Новосильской ехала иномарка "Хендаи". Она сбила пешехода-нарушителя.

- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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