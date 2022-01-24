В Орловской области треть госслужащих перевели на удаленку

Госслужащие уйдут на удаленку Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области треть госслужащих будет работать удаленно. Такое решение было принято на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба областного Правительства, не менее 30% муниципальных служащих и работников властных структур поручено перевести на дистанционный режим работы. Уйдут на удаленку госслужащие с сегодняшнего дня, 24 января.

Также под запретом оказались рабочие совещания.

Оперативный штаб принял и другие решения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, в больницах и поликлиниках приостановлен плановый прием пациентов. Горячая линия 122, напротив, переходит в круглосуточный режим работы.